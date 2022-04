பெட்ரோல், டீசல் விலையேற்றத்தால் மக்கள் கடும் கோபம்.. வெடித்த போராட்டம்.. பெரு நாட்டில் ஊரடங்கு

International

oi-Nantha Kumar R

லிமா: பெருவில் பெட்ரோல், டீசல் உள்ளிட்ட எரிபொருட்கள், உணவு, உரம் மீதான விலை உயர்வால் அந்நாட்டு அரசுக்கு எதிராக பொதுமக்கள் போராட்டத்தில் குதித்துள்ளனர். இந்த போராட்டம் வன்முறையானதால் பெரு அதிபர் பெட்ரோ காஸ்டிலோ தலைநகர் லிமாவில் ஊரடங்கு உத்தரவை அறிவித்துள்ளார்.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போர் தொடுத்து வருகிறது. இதனால் கச்சா எண்ணெய் விலை உச்சத்தை தொட்டு வருகின்றன. இது விலை உயர்வு பெட்ரோல், டீசல், எரிவாயு சிலிண்டர்கள் மீதும் எதிரொலிக்கின்றன.

சென்னையில் ஷாக்.. அதிமுகவிலிருந்து திமுகவுக்கு கட்சி மாறியவர் கொலை... ஒருவர் கைது, 4 பேர் சரண்!

இந்தியா உள்பட பல நாடுகளில் நாள்தோறும் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்ந்து வருகிறது. எரிவாயு சிலிண்டர் விலையும் அதிகரித்து வருகிறது. இதற்கு பெரு நாடும் விதிவிலக்கல்ல.

English summary

In Peru the rise in fuel including petrol and diesel, food and fertilizer People agitation aganist government. Now the President Pedro Castillo announced a curfew in the capital, Lima.