வேக்சின் போடாதவர்கள் குறி! ரெடியாகும் தனி லிஸ்ட்.. அடுத்து அரெஸ்ட் தான்! அதிரடியில் இறங்கிய அதிபர்

மணிலா: பிலிப்பைன்ஸ் நாடு வேக்சின் செலுத்த மறுப்பவர்களுக்கு எதிராக பல்வேறு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், இது குறித்து தனியாக லிஸ்ட் ஒன்றும் தயாராகி வருகிறது.

கடந்த 2 ஆண்டுகளாகவே உலகின் அனைத்து நாடுகளும் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் திணறி வருகின்றன. அமெரிக்கா, பிரிட்டன் போன்ற வல்லரசு நாடுகள் கூட கொரோனாவை எதிர்கொள்ளத் திணறி வருகிறது.

சீனாவில் கண்டறியப்பட்ட கொரோனா முதல் அலையை ஏற்படுத்தியது என்றால், ஆல்பா, டெல்டா, பீட்டா கொரோனா வகைகள் அடுத்தடுத்த அலைகளை ஏற்படுத்தின.

தீவிர பாதிப்பு ஏற்படுகிறதாம்.. குழந்தைகளை தாக்கும் ஓமிக்ரான் கொரோனா.. அறிகுறிகள் என்ன தெரியுமா?

English summary

Philippine government is looking to issue an order that would allow village officials to go house-to-house and record the vaccination status. Philippine strict Corona vaccination rules.