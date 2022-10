அட வைரமே.. ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன கல்லுதான்... ரூ.480 கோடிக்கு விற்பனை.. வியந்து பார்க்கும் உலகம்

International

oi-Halley Karthik

ஹாங்காங்: சோதேபிஸ் நிறுவனத்தால் ஏலம் விடப்பட்ட இளஞ்சிவப்பு நிற வைரம் ஒன்று சுமார் ரூ.480 கோடிக்கு விற்பனையாகியுள்ளது.

வைரங்கள் மீதான மோகம் மனித இனம் அதனை கண்டு பிடித்ததிலிருந்து தற்போது வரை தொடர்ந்து வருகிறது. குறிப்பாக ஆசிய வைரங்கள் மீது உலகம் முழுவதும் ஈர்ப்பு இருந்து வருகிறது.

அந்த வரிசையில், இப்போது இந்த வைரம் அதிக தொகையில் விற்பனையாகியுள்ளது. இதற்கு முன்னர் கடந்த 2017ல் இதே போன்ற வைரம் ஒன்று சுமார் ரூ.590 கோடிக்கு ஏலம் விடப்பட்டிருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

A pink diamond auctioned by Sotheby's sold for around Rs 480 crore. The fascination with diamonds has been around since mankind discovered them. Asian diamonds in particular are attracting worldwide attention. In that line, this diamond is currently selling for the highest amount. It is noteworthy that earlier in 2017, a similar diamond was auctioned for around Rs.590 crore.