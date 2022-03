வாய்ப்பில்லை.. உக்ரைன் நிறுத்தும் வரை நாங்கள் நிறுத்த மாட்டோம்.. அதிரடி புடின்..அதிகரிக்கும் பதற்றம்

International

மாஸ்கோ : உக்ரைன் தாக்குதலை நிறுத்தும் வரை அந்நாட்டின் மீதான தாக்குதலை ரஷ்யா நிறுத்தாது எனவும், போர் நிறுத்தத்தை மீறி அந்நாடு தான் தாக்குதலை நடத்தியது என ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புடின் கூறியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா மீது உக்கிரமாக போர் நடத்தி வருகிறது. போரை நிறுத்த நடத்தப்பட்ட பேச்சுவார்த்தைகள் தோல்வியை தழுவின. இந்நிலையில், கடந்த 9 நாட்களாக உக்ரைனில் கடுமையான தாக்குதலை நடத்திவந்த ரஷ்யா தற்காலிக போர் நிறுத்தத்தை அறிவித்தது.

மரியுபோலில் இருந்து மனிதாபிமான வழித்தடத்தை உருவாக்கும் முயற்சிகள் இரண்டாவது முறையாக தோல்வியடைந்த நிலையில் தாக்குதல் மீண்டும் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இவ்விவகாரத்தில் ரஷ்யாவும் உக்ரைனும் இன்று ஒன்றையொன்று குற்றம்சாட்டின.

