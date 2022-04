இந்தியாவுக்கு சிக்கல்? பாகிஸ்தான் உடன் திடீரென நெருங்கும் ரஷ்யா! குழப்பத்தில் உலக நாடுகள்-என்னாச்சு

International

oi-Vigneshkumar

மாஸ்கோ: உக்ரைன் போர் காரணமாக ரஷ்யாவுக்கு அழுத்தம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், தனக்கு ஆதரவான நாடுகளை ஒருங்கிணைக்கும் பணிகளில் ரஷ்யா இறங்கி உள்ளது.

உக்ரைன் மீது கடந்த பிப். இறுதியில் ரஷ்யா முழு வீச்சிலான போரைத் தொடங்கியது. இந்தப் போர் காரணமாக உலகின் பெரும்பாலான நாடுகள் ரஷ்யா மீது மிகக் கடுமையான பொருளாதாரத் தடைகளை விதித்தன.

இருக்கு... அடுத்த 3 நாட்களுக்கு இடி மின்னலுடன் மழை இருக்கு! வானிலை ஆய்வு மையம் ஜில் ஜில் அறிவிப்பு!

இது ரஷ்யாவின் பொருளாதாரத்தைக் கடுமையாகப் பாதிக்கும் என்றே எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன் காரணமா ரஷ்யா தனக்கு ஆதரவான நாடுகளைத் திரட்டும் நடவடிக்கையில் இறங்கி உள்ளது.

English summary

Russian President Vladimir Putin and Pakistan's new Prime Minister Shehbaz Sharif expressed desire to strengthen cooperation: (ரஷ்ய அதிபர் புதின் பாகிஸ்தான் பிரதமர் இடையே கடிதம்) India might upset as Russia and Pakistan may have new relationship.