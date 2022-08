”பேரரசை இழந்த தலைவர்” சோவியத் யூனியனின் கடைசி அதிபர் மிக்கைல் கோர்பசோவ்!

International

oi-Yogeshwaran Moorthi

மாஸ்கோ: சோவியத் யூனியன் கடைசி அதிபரான மிக்கைல் கோர்பசேவ் இன்று காலமானார். இவரது வாழ்க்கை மற்றும் அதிபராக இருந்தபோது எடுத்த முக்கிய முடிவுகளும், அதனால் ஏற்பட்ட பிரச்னைகள் குறித்தும் பார்க்கலாம்.

20ம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் லெனின் தலைமையிலான ரஷ்ய புரட்சியின் விளைவாக உருவானது சோவியத் யூனியன். லெனின், ஸ்டாலின் காலத்தில் கட்டமைக்கப்பட்டது சோவியத் ஒன்றிய கூட்டமைப்பில் சுமார் 15 நாடுகள் இடம்பெற்றிருந்தன.

உலகின் வல்லரசு நாடுகளில் ஒன்றாக சோவியத் ஒன்றியம் இருந்தது. அதன் கடைசி அதிபராக 1985ம் ஆண்டு பொறுப்பேற்றவர் மிக்கைல் கோர்பசேவ். 1931ம் ஆண்டு ரஷ்யாவின் தெற்கில் ஸ்டாவ்ரோபோல் என்ற இடத்தில் பிரிவோல்யே கிராமத்தில் பிறந்தார். 1955ம் ஆண்டு மாஸ்கோ பல்கலைக்கழக சட்ட கல்லூரியில் பட்டம் பெற்று, கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் உறுப்பினரானார்.

ஆர்.பி.உதயகுமாருக்கு மிரட்டல்.. பரபர ஆடியோ.. போனில் பேசியவர் 'மிஸ்ஸிங்’ - புகழேந்தி பகீர் புகார்!

English summary

( சோவியத் யூனியனின் கடைசி அதிபர் மிக்கைல் கோர்பச்சோவின் எழுச்சியும் வீழ்ச்சியும் ) Mikhail Gorbachev, who has died aged 91. We can see the Rise and fall of the last Soviet leader.