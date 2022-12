அசிங்கம்.. போச்சே! உடைந்து அழுத ரொனால்டோ.. உருகும் ரசிகர்கள் -இனி சான்ஸே இல்ல! நொறுங்கிய கோப்பை கனவு

International

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

தோஹா: உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரின் காலிறுதி சுற்றில் மொராக்கோ அணியிடம் தோல்வியடைந்து போர்ச்சுகல் வெளியேறியதை தொடர்ந்து அந்த அணியின் நட்சத்திர வீரரான ரொனால்டோ கண்ணீர் விட்டு அழுது ரசிகர்களையும் கண்கலங்க செய்து உள்ளது.

தற்போதைய கால்பந்து உலகில் பல ஆண்டுகளாக தலைசிறந்த 2 கால்பந்து வீரர்களாக திகழ்ந்து வருபவர்கள் என்றால், ஒருவர் போர்ச்சுகல் வீரர் ரொனால்டோ, மற்றொருவர் அர்ஜெண்டினா வீரர் மெஸ்ஸி.

பிரான்ஸ் வீரர் எம்பாபே, பிரேசில் வீரர் நெய்மர் என பல நட்சத்திர வீரர்கள் இருந்தாலும் ரொனால்டோ மெஸ்ஸிக்காகவே பலர் கால்பந்து போட்டிகளை பார்த்து வருகின்றனர்.

மிஷன் குஜராத் ஓவர்! அடுத்த இலக்கு கர்நாடகாதான்.. ஆனால் வெற்றி சுலபமல்ல! காத்திருக்கும் மெகா சவால்கள்

English summary

Following Portugal's exit from the quarter-finals of the World Cup football series, Ronaldo, the star player of the team, broke down in tears and made the fans dizzy.