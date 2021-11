என்னது, அமேசான் நதியில் தங்கமா? சல்லடைகளுடன் தண்ணீரில் குதிக்கும் மக்கள்.. பிரேசிலில் பரபரப்பு

International

ரியோடி ஜெனீரோ: உலகின் மிகப்பெரிய மழைக்காடுகளில் ஒன்றான அமேசான் காட்டில் உற்பத்தியாகி பல்வேறு நாடுகளை வளமாக்குகிறது அமேசான் நதி.

அமேசான் நதியில் பிரதான கிளை நதியாக மடைரா (madeira) உள்ளது.. பிரேசில் நாட்டின் மிக முக்கிய நீர் ஆதாரமான மடைய்ரா நதி மற்றும் அதன் ஆற்றுப்படுகைகளில் தங்கப் படிமங்கள் அதிக அளவு இருப்பதாக சமீப காலங்களாக இணையத்தில் தகவல் பரவத்தொடங்கியது.

இதையடுத்து கையில் சல்லடையுடன் ஆயிரக்கணக்கானோர் ஆற்றுப்படுகையை முற்றுகையிட்டு சல்லடை போட்டுத் தேடினர்.

Machines have been set up across the river on behalf of illegal mining companies following reports of gold deposits in the Madeira River, a major tributary of the Amazon River. Environmentalists have blamed the river's ecological nature for the damage.