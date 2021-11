திடீர் ஆக்சிஜன் தட்டுப்பாடு.. ஆம்புலன்ஸ் பற்றாக்குறை.. உயரும் கொரோனா மரணங்கள்.. பகீர் ரஷ்யா

International

oi-Hemavandhana

மாஸ்கோ: ஆக்சிஜன் தட்டுப்பாடு காரணமாக கொரோனா மரணங்கள் அதிகரித்து வருவதாக ரஷ்ய டாக்டர்கள் அதிர்ச்சி தகவலை கூறுகிறார்கள்.

ரஷ்யாவில் தினசரி கொரோனா பாதிப்புகள் அதிகமாகி கொண்டே வருகின்றன.. இதையடுத்து, அங்கு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது..

அத்தியாவசிய தேவைகளை தவிர்த்து வேறு எதற்காகவும் பொதுமக்களுக்கு அனுமதி இல்லை.. அதேசமயம், ஊதியத்துடன் கூடிய விடுப்பும் தரப்படுவதாக அந்நாட்டு அரசு அறிவித்துள்ளது.

கர்நாடக இடைத் தேர்தல்: பசவராஜ் பொம்மைக்கு அக்னி பரிட்சை.. முதல்வரான பிறகு சந்திக்கும் முதல் தேர்தல்

English summary

Corona virus Cases in Russia Latest News updates in Tamil: Russian Hospitals are struggling to find supplies of liquid oxygen to boost the lung function of patients as the country continues to see consecutive daily death records and has gone into partial lock down to curb the virus.