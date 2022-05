பறக்கும் விமானத்தில் பயிற்சி பெண் விமானியுடன் செக்ஸ்! வீடியோ வெளியானதால் ஆண் விமானி பணி நீக்கம்!

International

மாஸ்கோ: ரஷ்யாவில் ஓடும் விமானத்தில் பயிற்சி பெண் விமானியுடன் விமானி ஒருவர் பாலியல் உறவு வைத்து வீடியோ எடுத்த சம்பவம் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இந்த வீடியோ வெளியான நிலையில் விமானி மற்றும் பயிற்சி பெண் விமானி ஆகியோர் பயிற்சி பள்ளியில் இருந்து நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

ரஷ்யாவில் சசோவா எனும் விமான பயிற்சி பள்ளி உள்ளது. இங்கு விமானியாக ஏராளமானவர்கள் பயிற்சி பெற்று வருகின்றனர். இங்கு 28 வயது விமானி ஒருவர் பயிற்சி ஆசிரியராக உள்ளார்.

இவர் வழக்கம்போல் பெண் விமானி ஒருவருக்கு செஸ்னா 172 ரக விமானத்தில் பயிற்சி அளித்து வந்தார். விமானம் ரியாசன் பகுதியில் பறந்து கொண்டிருந்தது.

The incident in which a pilot had sex with a female pilot who was training on a plane flying in Russia and took video has caused great controversy. The pilot and female trainee have been expelled from training school following the release of the video.