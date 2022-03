வீழ்ந்தது கெர்சன்.. உக்ரைனுக்கு மிகப்பெரிய அடி.. துறைமுக நகரத்தை பிடித்த ரஷ்யா.. புடின் பாய்ச்சல்!

International

மாஸ்கோ: உக்ரைனின் முக்கிய நகரங்களில் ஒன்றான கெர்சனை இன்று காலை ரஷ்யா பிடித்தது. நகரம் மொத்தத்தையும் ரஷ்யா தனது கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வந்துள்ளது.

உக்ரைன் ரஷ்யா இடையில் போர் 7வது நாளை தொட்டுள்ளது. கடந்த வியாழக்கிழமை காலை உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போர் தொடுப்பதாக அறிவித்தது. 6 நாட்களாக நடந்து வரும் போரில் இதுவரை 6000 ரஷ்ய வீரர்கள் கொல்லப்பட்டுள்ளனர் என்று உக்ரைன் அதிபர் செலன்ஸ்கி தெரிவித்துள்ளார்.

ஆனால் ரஷ்ய தரப்போ தங்கள் பக்கம் 600 பேர் மட்டுமே பலியாகி உள்ளதாக ஒப்புக்கொண்டு உள்ளது. உக்ரைன் அரசு ஐரோப்பாவிற்கு நெருக்கமாகவும், நேட்டோ படைகளுக்கு நெருக்கமாகவும் இருந்ததற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போர் தொடுத்துள்ளது.

உக்ரைனின் ஒடேசா துறைமுகத்தை கைப்பற்ற ரஷ்யாவின் போர்க்கப்பல்கள் விரைந்தன

Russia took over the control of Kherson, the port city in Ukraine, the first biggest loss for the country.