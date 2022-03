அணு ஆயுதங்களை பயன்படுத்த தயங்கமாட்டோம்.. ஆனால் ஒரு விஷயம்.. பொடி வைத்து பேசும் ரஷ்யா.. பின்னணி?

International

மாஸ்கோ : நாட்டின் இறையாண்மைக்கும் பாதுகாப்புக்கும் அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டால் மட்டுமே ரஷ்யா அணு ஆயுதங்களை நாடும் எனவும், உக்ரைனுடனான தற்போதைய மோதலின் விளைவாக அல்ல என ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புடினின் செய்தித் தொடர்பாளர் டிமிட்ரி பெஸ்கோவ் உறுதிபட கூறியுள்ளார்.

ரஷ்யாவிற்கும் உக்ரைனுக்கும் இடையிலான போர் கடந்த மாதம் பிப்ரவரி 24ஆம் தேதி தொடங்கி தற்போது வரை 30 நாட்களுக்கும் மேலாக நீடித்து வருகிறது.

உக்ரைன் தலைநகர் கிவ் தவிர, கார்கிவ், மரியுபோல் உள்ளிட்ட பல்வேறு நகரங்கள் மீது ரஷ்ய ராணுவம் தொடர்ந்து தாக்குதல் நடத்தி வரும் நிலையில் நாளுக்கு நாள் போர் தீவிரமடைந்து வருகிறது.

உக்ரைன் - ரஷ்யா இடையே அடுத்தக் கட்ட பேச்சுவார்த்தை.. துருக்கியில் இன்று நடைபெறுகிறது

Dmitry Peskov, a spokesman for Russian President Vladimir Putin, has vowed that Russia will seek nuclear weapons only if there is a threat to the country's sovereignty and security.