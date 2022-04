"அவ்வளவு தான்.. 3ஆம் உலக போர் தொடங்கிவிட்டது!" உக்ரைனின் திடீர் தாக்குதல்.. பாய்ந்து வரும் ரஷ்யா

International

மாஸ்கோ: ரஷ்யாவின் முக்கிய போர்க் கப்பல்களில் ஒன்றான மோஸ்கவா மூழ்கி உள்ள நிலையில், இது தொடர்பாக ரஷ்ய அரசு செய்தி ஊடகங்கள் சில முக்கிய தகவல்களை வெளியிட்டுள்ளன.

உக்ரைன் போர் ஒரு மாதத்திற்கு மேலாகத் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. இந்தப் போர் தொடங்கியது முதலே இரு நாட்டு ராணுவங்கள் மட்டுமின்றி பொதுமக்களும் மிக மோசமான பாதிப்பை எதிர்கொண்டு வருகின்றனர்.

கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன் இரு தரப்பிற்கும் இடையே நடைபெற்ற அமைதிப் பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்பட்ட நிலையில், போர் விரைவில் முடிவுக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இருப்பினும், நடப்பது அதற்கு நேர் மாறாக உள்ளது.

பறந்து வந்த ஏவுகணை! தீக்கிரையாகி மூழ்கிய ரஷ்ய போர்க் கப்பல்! முதன்முறையாக ஒப்புக் கொண்ட ரஷ்யா!

English summary

Russian state television says that World War III has already started after the sinking of its naval vessel Moskva: (ரஷ்யாவின் முக்கிய போர்க்கப்பலைத் தாக்கி அழித்த ரஷ்யா) Ukraine's latest military attack against Russia.