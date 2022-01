"ஜீன் டெஸ்டிங்.." 27% இந்தியர்களுக்கு ஆபத்து?? கொரோனா பற்றிய ஷாக் ஆய்வு முடிவுகள்.. ஏன் முக்கியம்

International

oi-Vigneshkumar

வார்சா: கொரோனா உயிரிழப்புகள் குறித்து முக்கிய ஆய்வு முடிவு ஒன்றை போலாந்தை சேர்ந்த ஆய்வாளர்கள் வெளியிட்டுள்ளனர்.

கடந்த 2 ஆண்டுகளாகவே உலக நாடுகளை ஆட்டிப்படைத்துக் கொண்டிருப்பது கொரோனா தான். இந்த கொரோனாவை கட்டுக்குள் வைத்திருக்க அனைத்து நாடுகளும் திணறி வருகின்றன.

இது கொரோனா தொடர்ந்து உருமாறிக் கொண்டே இருப்பதால் அதைக் கட்டுக்குள் வைத்திருப்பதில் பெரும் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. அமெரிக்கா, பிரேசில், ரஷ்யா ஆகிய நாடுகளில் வைரசால் அதிக பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

English summary

Polish scientists have discovered a gene might be reason behind Corona deaths. 27% of Indians may contain this gene, warns the research.5