இங்க வராதீங்க அப்டீயே போய்டுங்க... நமல் ராஜபக்சேவை விரட்டிய அமெரிக்கா!

மாஸ்கோ: இலங்கை எம்பி நமல் ராஜபக்சே தனக்கு அமெரிக்கா அந்த நாட்டிற்குள் வர விடாமல் தடை விதித்துவிட்டதாக ட்விட்டரில் தெரிவித்துள்ளார்.

ரஷ்யாவில் நடந்த அதிபர் தேர்தலை பார்ப்பதற்காக தனிப் பார்வையாளராக இலங்கை முன்னாள் அதிபர் ராஜபக்சேவின் மகன் நமல் ராஜபக்சே ரஷ்ய தலைநகர் மாஸ்கோ சென்றிருந்தார். அங்கு அவர் 2 அதிகாரப்பூர்வ கூட்டங்களிலும் பங்கேற்றார்.

மாஸ்கோவில் இருந்து நமல் அமெரிக்கா செல்லதிட்டமிட்டிருந்துள்ளார். ஆனால் அமெரிக்கா வர அந்த நாட்டு உள்துறை அமைச்சகம் நமலுக்கு தடை விதித்துள்ளது. இது குறித்து நமல் ராஜகப்சேவின் அலுவலகத்தினர் கூறிய போது " நமலுக்கு சரியான விசா இருந்தும் அமெரிக்காவிற்கு வர வேண்டாம் என்று கூறிவிட்டனர். இது குறித்து மாஸ்கோவில் உள்ள அமெரிக்க தூதரகம் சரியான விளக்கம் அளிக்கவில்லை" என்று தெரிவித்துள்ளனர்.

தனக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டது குறித்து ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ள நமல் ராஜபக்சே "மாஸ்கோவில் உள்ள எமிரேட்ஸ் ஏர் விமான நிறுவனத்தினர், நான் ஹோஸ்டன் விமானத்தில் பயணிக்க முடியாது என்று கூறினர். ஏனெனில் எனக்கு அமெரிக்கா அனுமதி மறுத்துள்ளது என்று கூறுகின்றனர். எதற்காக எனக்கு அனுமதி இல்லை என்று இதுவரை கூறவில்லை."

Emirates Air #Moscow informs I won’t make my Houston Flight as #US Officials instruct them to not let me board. Valid reason yet to be received. US has the Sovereign right of course. Sure it has nothing to do with my name,being part of #lka opposition or my travel from #Russia 😉