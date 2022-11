காப்பாத்த வந்த இடத்துல காப்பாத்திட்டியே! ரொம்ப தாங்க்ஸ் மா! துதிக்கை தூக்கி நன்றி சொன்ன குட்டி யானை!

International

oi-Rajkumar R

பாங்காங் : தாய்லாந்து நாட்டில் வனவிலங்கு சரணாலயத்திலிருந்து வழி தவறி சேற்றில் சிக்கிய குட்டியானையை காப்பாற்றிய சிறுமிக்கு அந்த குட்டி யானை தனது தும்பிக்கையை தூக்கி நன்றி தெரிவித்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வெகுவாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.

யானைகள் இந்த உலகத்தில் அதிசயமும் மர்மமும் நிறைந்த விலங்குகள். ஒரு புறம் சுட்டித்தனமும் மறுபுறம் ஆக்ரோஷமும் கொண்ட விலங்குகள் என்றால் அது யானைகள் தான்.

இந்த உலகில் படைக்கப்பட்ட உயிரினங்களில் மனிதன் பழக்கப்படுத்தி தனது தேவைக்காக பயன்படுத்திக் கொள்ளும் விலங்குகளில் மிகப்பெரியவை யானைகள். யானைகளை பிடிக்காதவர்களே இருக்க முடியாது.

English summary

A video of the baby elephant raising its trunk and thanking the little girl who got stuck in the mud from a wildlife sanctuary in Thailand has been widely shared on social media.