இப்படியும் நடக்குமா.. ஆசையாய் வளர்த்த கங்காரு உயிரை பறித்தது.. துடிக்க துடிக்க ஒரு 'கொலை'

International

oi-Mani Singh S

ஆஸ்திரேலியாவில் 86 ஆண்டுகளில் 2வது சம்பவம்.. செல்லப்பிராணியாக வளர்த்த கங்காரு தாக்கி முதியவர் சாவு

கான்பெர்ரா: ஆஸ்திரேலியாவில் தனது வீட்டில் ஆசை ஆசையாய் வளர்த்து வந்த கங்காருவே வீட்டு உரிமையாளரை தாக்கி கொன்றுள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது ஆஸ்திரேலியாவில் 86 ஆண்டுகளில் நடந்த 2வது சம்பவம் ஆகும்.

ஆஸ்திரேலியா என்றாலே நம் நினைவுக்கு முதலில் வருவது கங்காருவாகத்தான் இருக்கும். அந்த அளவுக்கு கங்காருக்களின் எண்ணிக்கை ஆஸ்திரேலியாவில் அதிகம்.

முன்னங்கால்களை தூக்கிக் கொண்டு இரண்டு கால்களால் தத்தி தத்தி செல்லும் கங்காருக்கள், ஒரே தாண்டுதலில் சுமார் 13 மீட்டர்கள் தூரம் தாண்டும் விலங்கினம் ஆகும்.

நிரந்தர சிரிப்புடன் ஆஸ்திரேலியாவில் பிறந்த பெண் குழந்தை.. மிக மிக அபூர்வமான நோயாம்

English summary

In Australia, a kangaroo that was being raised in his home attacked and killed the home owner has caused a shock.