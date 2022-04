கன்பார்ம் இல்ல ஆனா யூகமா சொல்லலாம்..ரஷ்யாவில் தாக்குதல் நடத்தியது உண்மையா?குழப்பும் உக்ரைன் அமைச்சர்

International

oi-Rajkumar R

கீவ் : ரஷ்ய நகரமான பெல்கோரோடில் உள்ள எரிபொருள் கிடங்கில் உக்ரைன் தாக்குதலில் ஈடுபட்டதாக கூறப்படுவதை உறுதிப்படுத்தவோ அல்லது மறுக்கவோ முடியவில்லை என உக்ரேனிய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் டிமிட்ரோ குலேபா கூறியுள்ளது தாக்குதல் குறித்த தகவலில் குழப்பத்தை அதிகரித்துள்ளது.

ரஷ்யாவின் மேற்கு நகரமான பெல்கோரோட் நகரத்தில் உள்ள எண்ணெய் கிடங்கு மீது, உக்ரைனின் இரண்டு ராணுவ ஹெலிகாப்டர்கள் தாழ்வாக பறந்து வந்து தாக்குதல் நடத்தியிருப்பதாக அப்பகுதி பிராந்திய ஆளுநர் கூறி உள்ளார்.

சட்டசபை கூட்டம் ஏப்ரல் 6-ல் தொடங்கி மே 10 வரை நடைபெறும்! விடுமுறை நீங்கலாக மொத்தம் 22 நாட்கள்!

ரஷ்ய எண்ணெய் கிடங்கை தாக்கியது உக்ரைன் தான் என ரஷ்ய ஊடகத்திலும் செய்தி வெளியாகி உள்ளது. ஆனால், இதுவரை உக்ரைன் இந்த தாக்குதலுக்கு பொறுப்பேற்கவில்லை.

English summary

Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba has said he could not confirm or deny allegations that Ukraine was involved in an attack on a fuel depot in the Russian city of Belgorod.