உக்ரைனுக்கு அடித்த ஜாக்பாட்.. அமெரிக்கா செய்த "காஸ்ட்லி" உதவி.. கார்கிவை மொத்தமாக இழந்த ரஷ்யா!

கீவ்: உக்ரைன் மீது கடந்த பிப்ரவரி முதல் ராணுவ தாக்குதலை தொடர்ந்திருக்கும் ரஷ்யா, அந்நாட்டில் பெரும் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆனால் அந்நாட்டுடனான கடும் சண்டைக்கு பிறகு கார்கிவ் நகரத்தை உக்ரைன் மீட்டிருக்கிறது.

இந்நிலையில் இந்த பின்னடைவை எதிர்கொள்ள முடியாத ரஷ்ய ராணுவ படையினர், தங்கள் நாட்டின் மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் மீது தாக்குதலை தொடுத்துள்ளதாக உக்ரைன் தரப்பில் குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ளது.

கடந்த சில நாட்களாக தொடர்ந்து உக்ரைனில் முன்னேறி வரும் ரஷ்யாவுக்கு இந்த குற்றச்சாட்டு பெரும் அவதூறாக பார்க்கப்படுகிறது.

Russia, which has continued its military attack on Ukraine since last February, has caused great damage to the country. But Ukraine has recaptured Kharkiv after a fierce battle with the country. In this case, the Russian army, unable to face this setback, has been accused by Ukraine of attacking the power plants of their country. The allegation is seen as a huge insult to Russia, which has been advancing in Ukraine for the past few days.