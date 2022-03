நோ ஃப்ளை ஜோன்..உக்ரைனுக்கு ஆதரவளித்தால் ரஷ்யாவுக்கு எதிராக போரிடுவதாக அர்த்தம் - கொந்தள்ளித்த புதின்

International

மாஸ்கோ: உக்ரைன் வான்வெளியில் விமான‌ங்கள் பறக்க தடை விதிக்க முயற்சித்தால், அவர்கள் ரஷ்யாவுக்கு எதிராக போர் புரிவதாகவே அர்த்தம் என ரஷ்ய அதிபர் தெரிவித்துள்ளர்.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா தொடர்ந்து போர் புரிந்து வருகிறது. பத்து நாட்களுக்குப் பிறகு, மீட்புப் பணிக்காக போரை தற்காலிகமாக நிறுத்தி இருக்கிறது ரஷ்யா.

உக்ரைனுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து ரஷ்யா மீது அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகள் பொருளாதார தடை விதித்துள்ளன.

English summary

The Russian president has said that trying to ban flights in Ukrainian airspace would mean that they are waging war against Russia.