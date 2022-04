"புதினை நம்ப முடியாது!" ரஷ்யா திடீரென பின்வாங்குவது இதற்கு தானா! அப்போ உக்ரைன் நிலை என்னவாகும்

International

oi-Vigneshkumar

கீவ்: உக்ரைனில் இருக்கும் ராணுவத்தைக் குறைக்க உள்ளதாக ரஷ்யா அறிவித்துள்ள போதிலும், நடக்கும் நிகழ்வுகள் அதற்கு நேர்மாறாகவே உள்ளது.

உக்ரைன் மீது கடந்த பிப். கடைசி வாரம் ரஷ்யா முழு வீச்சிலான போரைத் தொடங்கியது. இந்த போரில் இரு நாட்டு ராணுவத்திற்கும் மட்டுமின்றி பொதுமக்களும் கட மிகக் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்,

இந்தச் சூழலில் இரு தரப்பிற்கும் இடையே கடந்த வாரம் துருக்கியில் நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து போர் விரைவில் முடிவுக்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

English summary

As Ukraine war continue more than a month, Russia has promised less military activity around Kyiv: (கீவ் பகுதியில் இருந்து ராணுவத்தை வாபஸ் பெறும் ரஷ்ய ராணுவம்) What will be the next plan for Russia in Ukraine war.