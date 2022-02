"புடின் இந்த நூற்றாண்டின் ஹிட்லர்”இத செய்யலைனா மூன்றாம் உலகபோர் கன்பாஃர்ம்..உக்கிரமான உக்ரைன் எம்பி

International

oi-Rajkumar R

கீவ் : உக்ரைன் அரசாங்கத்தின் அதிகாரப்பூர்வ ட்விட்டர் பக்கத்தில் நாஜி தலைவர் அடால்ஃப் ஹிட்லர் ரஷ்ய ஜனாதிபதி விளாடிமிர் புடினின் கன்னங்களை தொட்டு ஆசீர்வதிப்பதைக் போல ஒரு கேலிச்சித்திரத்தை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புடினின் போர்ப் பிரகடனத்தைத் தொடர்ந்து ரஷ்யா வியாழன் அன்று உக்ரைன் மீது தரை, வான் மற்றும் கடல் என மும்முனைகளில் தனது படையெடுப்பைத் தொடங்கியது.

திருப்பூர் மாநகராட்சி மேயர் யார்? வரிந்துகட்டி நிற்கும் அந்த 3 பேர்! பரபரக்கும் டாலர் சிட்டி!

தலைநகர் கிவ் உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களில் குண்டு வீச்சு மற்றும் துப்பாக்கிச் சூடு காரணமாக சுமார் 100,000 பேர் நகரங்களை விட்டு ஓடிவிட்டனர்.

English summary

A caricature of Nazi leader Adolf Hitler touching the cheeks of Russian President Vladimir Putin and blessing him has been published on the official Twitter page of the Ukrainian government.