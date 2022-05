கண்ணிவெடியில் கால்களை இழந்த உக்ரைன் பெண்! கரம்பிடித்த காதலர்! உருக வைக்கும் உன்னத காதல் கதை

International

oi-Nantha Kumar R

கீவ்: ரஷ்யாவின் போர் நடவடிக்கை தொடரும் நிலையில் உக்ரைனில் கண்ணிவெடியில் இருகால்களையும் இழந்த பெண்ணை, அவரது காதலர் மருத்துவமனையில் வைத்து திருமணம் செய்து கொண்டு மார்போடு அணைத்து ‛வெட்டிங் டான்ஸ்' ஆடினார். உக்ரைன் போருக்கு மத்தியில் நெஞ்சை உருக வைக்கும் உன்னத காதல் உலகுக்கு தெரியவந்துள்ளது.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா பிப்ரவரி 24 முதல் போர் தொடுத்து வருகிறது. 2 மாதங்களை தாண்டியும் போர் இன்னும் முடிவுக்கு வரவில்லை. இதனால் உக்ரைன் மக்கள் பெருந்துன்பத்துக்கு ஆளாகி வருகின்றனர்.

உக்ரைன் அப்பாவி மக்கள் பலியாகி வரும் நிலையில், ரஷ்ய படை வீரர்களும் கொல்லப்படுகின்றனர். இதனால் தொடர்ந்து உக்ரைனில் பதற்றமான சூழ்நிலை தான் நிலவி வருகிறது. இந்நிலையில் தான் உக்ரைனில் கண்ணிவெடியில் கால்களை இழந்த பெண்ணை காதலன் கரம்பிடித்த விபரம் வருமாறு:

English summary

A Ukrainian nurse who lost both her legs in a landmine explosion shared her first dance with her husband. A video of the heartwarming moment has been shared several times on social media.