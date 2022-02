“ஐ ஆம் ரஷ்யன் சாரி உக்ரைன்”..மனிதநேயத்துடன் ரஷ்ய மக்கள்..காது கொடுக்காத புடின்.. எண்டே இல்லையா சார்?

International

oi-Rajkumar R

கீவ் : தலைநகரிலிருந்து வெறும் இருபது மைல் தூரத்தில் வந்துள்ள ரஷ்ய ராணுவம் தொடர்ந்து தலைநகர் நோக்கி முன்னேறி வருகிறது எனவும், 2வது நாளாக உக்ரைன் மீதான போரை உலக நாடுகள் வேடிக்கை பார்ப்பதாக உக்ரைன் அதிபர் வோலோடிமிர் ஜெலன்ஸ்கி மீண்டும் வேதனை தெரிவித்துள்ளார்.

உக்ரைன் மீதான 2ம் நாள் போரை ரஷ்யா தொடங்கியுள்ள நிலையில், உக்ரைன் தலைநகர் கீவ் மீது குண்டுகள் வீசி தாக்குதல் நடத்தி வருகின்றனர் ரஷ்ய ராணுவத்தினர்.

தலைநகர் கீவ்வில் இருந்து கிராமங்களை நோக்கி கார்கள் உள்ளிட்ட வாகனங்களில் மக்கள் செல்வதால், கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

Ukrainian President Volodymyr Gelensky has reiterated that the Russian army, which is just 20 miles from the capital, continues to advance towards the capital, and that the world is watching the war on Ukraine for the second day in a row.