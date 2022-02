கண்ணுக்கெட்டிய தூரம் வரை உதவியை காணோம்..! கண்கலங்கிய உக்ரைன் அதிபர்.. கண்டுகொள்ளாத அமெரிக்கா?

International

oi-Rajkumar R

கிவ் : உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போர் தொடுத்து உள்ள நிலையில் பொருளாதார தடை யோடு அமெரிக்க நின்றுவிட்டது. போரில் நாங்கள் தனித்து விடப்பட்டு உள்ளோம் எங்களுடன் இணைந்து போராட தயாராக இருக்கிறார்கள் நான் இதுவரை யாரையும் பார்க்கவில்லை என உக்ரைன் அதிபர் வோலோடிமிர் ஜெலென்ஸ்கி வீடியோ உரையில் விரக்தியுடன் பேசியுள்ளார்.

உக்ரைனில் எதிர்பார்த்தது போலவே அந்நாட்டின் மீது போர் தொடுக்க ரஷ்ய ராணுவத்திற்கு அதிபர் புடின் நேற்று அதிகாலை அதிரடி உத்தரவிட்டார். அவர் பேசிய சிறிது நேரத்தில் உக்ரைனில் ரஷ்ய படைகள் தாக்குதலைத் தொடங்கின.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போர்- உருவெடுக்கும் 3-வது உலக யுத்தம்- காரணமே அமெரிக்கா தலைமையிலான நேட்டோ படைகள்!

உக்ரைன் தலைநகர் கீவ், கார்கிவ், டோனஸ்க் , மைக்கோல், மரியூபோல் மற்றும் கிழக்கு உக்ரைனின் நகரங்களில் ரஷ்ய ராணுவம் குண்டுமழை பொழிந்தது.

English summary

The United States has imposed sanctions on Russia over its war on Ukraine. Are we left alone in battle and are they ready to fight with us? "I have not seen anyone so far," said Ukrainian President Volodymyr Zelensky in a video conference.