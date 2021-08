'ஆப்கன் உள்நாட்டு போர்.. பேரழிவு ஏற்பட்டுள்ளது.. கடும் பஞ்சத்தில் 1.4 கோடி மக்கள்..' ஷாக் தரும் ஐநா

International

oi-Vigneshkumar

காபூல்: ஆப்கானைத் தாலிபான்கள் இப்போது கைப்பற்றியுள்ள நிலையில், அங்குள்ள 1.4 கோடி மக்கள் கடுமையான பசி/ பஞ்சத்தை எதிர்கொண்டுள்ளதாக ஐநா அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.

கடந்த 2001ஆம் ஆண்டு இரட்டை கோபுர தாக்குதலுக்குப் பிறகு ஆப்கனிலுள்ள பயங்கரவாதிகளை ஒடுக்க அமெரிக்கப் படைகள் ஆப்கனில் களமிறக்கப்பட்டன. அதைத்தொடர்ந்து அங்கிருந்த தாலிபான் ஆட்சி கலைக்கப்பட்டது.

அதன் பிறகு சுமார் 20 ஆண்டுகளுக்கு அமெரிக்கப் படைகள் அங்கு இருந்தன. இந்தக் காலகட்டத்தில் தாலிபான்களின் ஆதிக்கம் அதிகரிக்காமல் இருந்தது.

தமிழகத்தில் நீண்ட நாளைக்கு பிறகு சூப்பர் மாற்றம்.. ஆக்டிவ் கேஸ்கள் அதிரடி சரிவு.. மாறும் நிலைமை!

English summary

The head of the U.N. food agency in Afghanistan says a humanitarian crisis is unfolding with 14 million people facing severe hunger following the Taliban takeover of the country.