எரிபொருட்களை இனி நம்பக்கூடாது.. உடனே நிறுத்திக்கோங்க.. மறைமுகமாக எச்சரிக்கை விடுக்கும் ஐநா

International

oi-Halley Karthik

ஜெனிவா: பிரிட்டன் புதைபடிம எரிபொருளை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கையில், உலக நாடுகள் புதைபடிம எரிப்பொருளை பயன்படுத்துவதை நிறுத்த வேண்டும் என ஐநா வலியுறுத்தியுள்ளது.

உலகம் ஏற்கெனவே வெப்பமயமாகி வரும் நிலையில் தற்போது இதனை நிறுத்தாவிடில் இந்த வெப்பமயமாதல் மேலும் அதிகரிக்கும் எனவும் ஐநா எச்சரித்துள்ளது.

இங்கிலாந்தில் புதைபடிம எரிபொருளை பயன்படுத்துவதற்கு தொடர்ந்து எதிர்ப்பு நீடித்து வரும் நிலையில் இந்த எச்சரிக்கையை ஐ.நா பொதுச் செயலாளர் அன்டோனியோ குட்டரெஸ் விடுத்துள்ளார்.

பிரிட்டன் பிரதமரான ரிஷி சுனக்! சோனியாவை புறம்தள்ளிய இந்தியா பாடம் கற்கணும்.. சசிதரூர் பரபர கருத்து

English summary

As Britain moves towards fossil fuels, the UN has urged the world to stop using fossil fuels. The UN has warned that if the world is already warming, if it is not stopped now, this warming will increase further. UN Secretary-General Antonio Guterres issued the warning amid continued opposition to fossil fuel use in the UK.