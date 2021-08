மீட்பு நடவடிக்கையில் தாலிபான்கள் தலையிட்டால் அமெரிக்க பதிலடி கடுமையாக இருக்கும்- ஜோ பிடன் எச்சரிக்கை

International

oi-Veerakumar

காபூல்: ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து மக்களை வெளியேற்றுவதுதான் அமெரிக்கா இதுவரை சந்தித்த பெரிய சவால் என்று தெரிவித்துள்ள அந்த நாட்டு அதிபர் ஜோ பைடன், தாலிபான்கள் இந்த பணிகளுக்கு இடையூறு செய்யும் விதமாக அமெரிக்க படைகள் மீது தாக்குதல் நடத்தினால் கடுமையான உடனடி பதிலடி வழங்கப்படும் என்று எச்சரிக்கை பிறப்பித்துள்ளார்.

ஆப்கானிஸ்தான் முழுவதையும் தாலிபான்கள் கைப்பற்றியதை தொடர்ந்து நேட்டோ படைகள் மற்றும் அமெரிக்கப் படைகளுக்கு உதவிகரமாக இருந்தவர்களும் தாலிபான்களின் தீவிர மத சார்புடைய கொள்கை ஏற்பில்லாதவர்களும், காபூல் நகர விமான நிலையத்தில் இருந்து புறப்பட்ட விமானங்கள் மூலமாக பல்வேறு நாடுகளுக்கும் அகதிகளாக தப்பிச் செல்கின்றனர்.

அமெரிக்க விமானங்கள் இவர்களை அழைத்துச் சென்று, கத்தார், குவைத் போன்ற நாடுகளில் இறக்கி அங்கிருந்து பிற நாடுகளை சேர்ந்தவர்கள் என்றால் அந்த நாடுகளுக்கும், ஆப்கானிஸ்தானியர்கள் என்றால் அகதிகள் முகாம்களுக்கும் அனுப்பி வைக்கிறது.

ஆப்கானிஸ்தான்: எதிர்ப்பவர்களை வேட்டையாட தொழில்நுட்பத்தை கையாளும் தாலிபன்கள்

English summary

President Joe Biden has said the biggest challenge facing the United States so far has been the evacuation of people from Afghanistan, and has warned of a severe immediate retaliation if the Taliban attack US forces in a way that disrupts the operation.