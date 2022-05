"வறண்ட பாலைவனமாகும் பூமி?" வெள்ளி கிரகத்தில் நடந்த அதே ஆபத்து! பகீர் கிளப்பும் நாசா ஆய்வாளர்கள்!

International

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: இந்த பிரபஞ்சத்தில் பூமியில் மட்டுமே மனிதர்கள் வாழும் சூழல் இருக்கும் என்பதை பல்வேறு ஆய்வாளர்கள் நம்பத் தயாராக இல்லை. பூமியைத் தாண்டி மற்ற கிரகங்களில் சூழல் எப்படி உள்ளது என்பதைக் கண்டறிய ஆய்வுகள் நடைபெற்று வருகிறது.

அப்படி உலகெங்கும் தீவிர ஆய்வுகள் நடைபெற்று வருகிறது. செவ்வாய்க் கிரகத்திலும், வீனஸ் எனப்படும் வெள்ளி கிரகத்திலும் மனிதர்கள் வாழும் சூழல் உள்ளதா என்பது குறித்த ஆய்வுகள் தீவிரமெடுத்துள்ளது.

ஆனால், இந்த இரு கிரகங்களும் நமது பூமியைப் போல இல்லை. இரண்டு கிரகங்களும் முற்றிலுமாக எரிந்து, தனிமைப்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறது. இரண்டு கிரகங்களிலும் மனிதர்கள் உயிர் வாழச் சாதகமான சூழல் இல்லை.

English summary

A new mission is being launched to figure out an important phenomenon around Earth: (பூமியை சுற்றி இருக்கும் பலவீனமா மின்சார புல ஆற்றல்) Weak electric field around the earth.