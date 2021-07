டேனிஷ் சித்திக் மரணத்திற்கு நாங்கள் காரணமல்ல.. மறுப்பு தெரிவித்து.. இரங்கல் வெளியிட்ட தாலிபான்கள்

International

oi-Velmurugan P

காபூல் : ஆப்கானிஸ்தான் பாதுகாப்புப் படையினருக்கும் தாலிபன் தீவிரவாதிகளுக்கும் இடையிலான மோதலின் போது ராய்ட்டர்ஸ் நிறுவனத்தின் மூத்த பத்திரிக்கையாளரும், புலிட்சர் விருது வென்றவருமான டேனிஷ் சித்திக் கொல்லப்பட்டார். இந்நிலையில் டேனிஷ் சித்திக்கின் மரணத்திற்கு நாங்கள் காரணம் இல்லை என்று தாலிபன்கள் மறுத்துள்ளனர். அவரது மரணத்திற்கு இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் பல்வேறு முக்கிய பிரச்சனைகளை டேனிஷ் சித்திக் தனது புகைப்படங்கள் மூலம் உலகம் முழுக்க கொண்டு சேர்த்தார். கொரேதானாவின் கங்கை ஆற்றில் கொட்டப்பட்ட உடல்களை உலகத்தின் பார்வைக்கு கொண்டு சென்றவர் டேனிஷ் சித்திக் தான்.

இதுமட்டுமின்றி டெல்லியில் விவசாய போராட்டத்தின் வீரியத்தை தன்றை ஒற்றை போட்டோவில் வெளிக்காட்டியிருந்தார் வெளிமாநில தொழிலாளர்கள் கொரோனா ஊரங்கு காலத்தில் நடந்தே சொந்த ஊருக்கு சென்றதை புகைப்படம் எடுத்து பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியவர் சித்திக். டெல்லி கலவரத்தில் போலீஸாரின் செயல்களை அப்பட்டமாக காட்டியதும் டேனிஷ் தான்.

3 நாட்கள் முன்.. நூலிழையில் உயிர் தப்பித்த டேனிஷ்.. ஆப்கானில் கொல்லப்பட்டது எப்படி? - பின்னணி

English summary

The Talibandenied any role in the death of Pulitzer Prize-winning photojournalist Danish Siddiqui, Taliban spokesperson Zabiullah Mujahid said “We are not aware during whose firing the journalist was killed. We do not know how he died".