"டேனிஷை நாங்கள் கொல்லவில்லை".. பத்திரிகையாளர்கள் எங்களை மட்டும்தான் அணுக வேண்டும்.. தாலிபான்!

காபுல்: டேனிஷ் சித்திக்கை நாங்கள் கொலை செய்யவில்லை, ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எந்த செய்தியாளர் செய்தி சேகரிக்க வந்தாலும் அவர்கள் எங்களைத்தான் அணுக வேண்டும் என்று தாலிபான் படை தெரிவித்துள்ளது.

ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபான்கள் வேகமாக வெற்றிபெற்று வருகிறது. ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து அமெரிக்க படைகள் வெளியேறி வருவதால் தாலிபான்கள் வேகமாக ஆப்கானிஸ்தானை கைப்பற்றி வருகிறது. ஆப்கானிஸ்தானில் உள்ள 250க்கும் அதிகமான மாவட்டங்களை தாலிபான் இதுவரை கைப்பற்றி உள்ளது. மீதமுள்ள மாவட்டங்களை விரைவில் தாலிபான் கைப்பற்றும் நிலை உள்ளது.

ஆப்கான் படைகளுக்கும் தாலிபான்களுக்கும் இடையில் நடந்த மோதலில் கடந்த வாரம் இந்திய செய்தியாளர் டேனிஷ் சித்திக் கொல்லப்பட்டார். உலக நாடுகள் இடையே இந்த மரணம் பெரிய அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது.

English summary

We did not kill Danish Siddiqui, reporters should only contact to us says Taliban force on the Indian journalist death.