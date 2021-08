ஆப்கானிஸ்தான் நாட்டின் புதிய அதிபர் யார்? யார் இந்த அப்துல் கனி பரதர்.. அறிய வேண்டிய உண்மைகள்

International

oi-Velmurugan P

காபூல் : தாலிபன் இயக்கத்தின் இணை நிறுவனர் அப்துல் கனி பரதர் ஆப்கானிஸ்தானின் புதிய அதிபராக பொறுப்பேற்க அதிக வாய்ப்பு உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.

ஆப்கானிஸ்தானில் உள்ள ஜனாதிபதி மாளிகையை தலிபான்கள் கைப்பற்றியபோது, ஆகஸ்ட் 15, ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று தாலிபன் இயக்கத்தின் இணை நிறுவனர் அப்துல் கனி பரதர் பேசும் போது, இந்த மாபெரும் வெற்றிக்கு முஸ்லிம் ஆப்கானிஸ்தான் மக்களை வாழ்த்த விரும்புகிறேன் என்றார்.

ஆப்கானிஸ்தானில் கடந்த 20 வருடங்களாக அமெரிக்க ஆதரவு அரச படைகளுக்கும், அங்கு 2001க்கு முன்பு ஆட்சியில் இருந்த தாலிபன்களுக்கும் இடையே சண்டை நடந்து வந்தது

English summary

Taliban's Abdul Baradar May Be Next Afghanistan President. Baradar was born in the Uruzgan province in 1968 and fought against the Soviets in the 1980s as an Afghan mujahideen.