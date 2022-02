அணு உலை வெடித்த.. வாழவே தகுதியற்ற "செர்னோபில்" மண்.. போராடி பிடித்த ரஷ்யா! அதிர்ச்சி தரும் பிளான்!

International

oi-Shyamsundar I

மாஸ்கோ: அணு உலை வெடித்த வாழவேதகுதியற்ற செர்னோபில் பகுதியை போராடி உக்ரைனிடம் இருந்து ரஷ்யா கைப்பற்றி இருக்கிறது. ரஷ்யாவின் இந்த செயலுக்கு பின் முக்கியமான காரணம் இருப்பதாக உலக அரசியல் வல்லுனர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

ரஷ்யாவின் செயலை பற்றி தெரிந்துகொள்ளும் முன் செர்னோபில் அணு உலை வெடிப்பு பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். 1986 ஏப்ரல் 26ம் தேதி செர்னோபில் அணு உலை வெடித்தது. உக்ரைன் ரஷ்யா இடையே இருக்கும் பிரிப்யாட் பகுதியில் இந்த செர்னோபில் அணு உலை வெடித்தது.

அப்போது சோவியத் யூனியன் கீழே இரண்டு நாடுகளும் ஒன்றாக இருந்தது. அங்கு இருக்கும் ரியாக்டர் 4ல் அணு உலை வெடிப்பு ஏற்பட்டது.

English summary

Why did Russia take over the atomic disaster site Chernobyl against Ukraine? What is the plan?