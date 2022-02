நீட் இல்லை.. கட்டணம் மிக குறைவு.. இந்திய மாணவர்கள் ஏன் உக்ரைனில் மருத்துவம் படிக்கிறார்கள் தெரியுமா?

International

oi-Nantha Kumar R

கீவ்: உக்ரைனில் பயிலும் இந்திய மாணவர்களில் அதிகமானவர்கள் மருத்துவம் படிக்கின்றனர். தற்போது ரஷ்யா போர் தொடுத்த நிலையில் அவர்களை மத்திய அரசு மீட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் உக்ரைனில் இந்தியர்கள் அதிகளவில் மருத்துவம் படிப்பதற்கான காரணம் என்ன என்று பார்க்கலாம்.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போர் தொடுத்து வருகிறது. இதனால் அங்குள்ள மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்கின்றனர். உக்ரைனில் படித்து வரும் இந்திய மாணவர்கள் நாடு திரும்பி வருகின்றனர்.

உக்ரைனில் உள்ள இந்திய மாணவர்களை மீட்க இந்திய அரசு முயற்சி செய்து வருகிறது. போர் காரணமாக உக்ரைனில் இருந்து போலந்துக்கு வரும் மாணவர்கள் அங்கிருந்து இந்தியா திரும்பி வருகின்றனர்.

No Neet exam in Ukraine: Most Indians students study medicine in Ukraine. The union government is currently rescuing them as Russia is at war. In this situation, information has come out about the reason why more and more Indians are studying medicine in Ukraine.