மிக குறைந்த உடை அணிகிறார்கள்.. பாலியல் வன்முறைக்கு அதுதான் காரணம்.. பாக். பிரதமர் சர்ச்சை பேச்சு

International

oi-Vigneshkumar

இஸ்லாமாபாத்: பெண்கள் குறைவான உடைகளை அணிவதே பாலியல் வன்முறைகளுக்குக் காரணம் என்ற பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கானின் சர்ச்சை பேச்சு தற்போது வைரலாகியுள்ளது.

பாகிஸ்தான் நாட்டில் கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு முதல் இம்ரான் கான் அதிபராக உள்ளார், கடந்த சில மாதங்களுக்கு பிரபல செய்தி நிறுவனம் ஒன்றுக்கு பேட்டி ஒன்றை அளித்திருந்தார்.

அதில் பாலியல் வன்புணர்வு குறித்து அவர் கூறிய பதில்கள் தான் தற்போது இணையத்தில் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அவரது கருத்திற்குப் பாகிஸ்தான் எதிர்க்கட்சியினர் உட்பட பலரும் கண்டம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

English summary

Pakistan Prime Minister Imran Khan's blames women's clothes for sexual violence. Imran Khan says If a woman is wearing very few clothes it will have an impact on the men unless they are robots.