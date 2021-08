கையை மீறும் கொரோனா?இனி தொடர்ந்து உருமாறும்.. அதை தடுக்கவே முடியாது.. எச்சரிக்கும் சீனாவின் பேட்வுமன்

International

oi-Vigneshkumar

பெய்ஜிங்: உலகமே டெல்டா கொரோனாவை எதிர்கொள்ளப் போராடிக் கொண்டிருக்கும் நிலையில், வரும் காலங்களில் இன்னும்கூட புதிய உருமாறிய கொரோனா வைரஸ் பரவ வாய்ப்புள்ளதாக பேட்வுமன் என்று அழைக்கப்படும் சீனாவின் மூத்த ஆய்வாளர் ஷி ஜெங்லி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

சீனாவில் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு இறுதியில் பரவ தொடங்கிய கொரோனா பாதிப்பு, மிக மோசமான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. எந்தவொரு உலக நாடும் இதுவரை கொரோனாவில் இருந்து மீளவில்லை.

அமெரிக்கா போன்ற வல்லரசு நாடுகளும் சரி, இதர வளரும் அல்லது பின்தங்கிய நாடுகளும் சரி கொரோனா பாதிப்பால் மிக இழப்புகளைச் சந்தித்துள்ளது.

English summary

New variants will continue to emerge says China's virologist Shi Zhengli. Delta variant of COVID-19 is the reasons behind India's disastrous second wave.