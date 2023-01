சாதிய பாகுபாடு.. தேசிய கொடியேற்ற விடாமல் பட்டியலின ஊராட்சி தலைவரை தடுத்த கும்பல்.. போலீசில் புகார்!

Kancheepuram

காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தின் திருப்புக்குழி ஊராட்சியின் அரசுப் பள்ளியில் நடைபெற்ற குடியரசு தின விழாவில், பட்டியலின ஊராட்சி தலைவரை தேசிய கொடியை ஏற்றவிடாமல் தடுக்கப்பட்டுள்ளார். இதுகுறித்து ஊராட்சி தலைவர் காவல் துறையினரிடம் புகார் அளித்துள்ளது.

சில நாட்களுக்கு முன்னதாக குடியரசு தின விழாவில் பட்டியலின தலைவர்கள் கொடியேற்றுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கும் தலைமை செயலாளர் இறையன்பு கடிதம் எழுதி இருந்தார்.

அதேபோல் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் 15 இனங்கள் தொடர்பாக தொடர் நடவடிக்கை எடுத்து எந்த வித புகார்களும் இன்றி வரும் 26ம் தேதி குடியரசு தினவிழா இணக்கமாக நடைபெறுவதை உறுதி செய்யவேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தி இருந்தார்.

English summary

At the Republic Day function held at the government school of Tiruppukuzhi panchayat in Kanchipuram district, the panchayat head faced a Caste Discrimination while hoisting the national flag.