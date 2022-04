Kancheepuram

oi-Rajkumar R

காஞ்சிபுரம் : அனைத்து மாநிலங்களிலும் இரு மொழி கொள்கை மட்டுமே சாத்தியமாக இருக்கும் நிலையில், பா.ஜ.க ஆளும் உத்திரபிரதேச மாநிலத்தில் இந்தி ஆங்கிலத்தை தவிர தமிழை மூன்றாவது மொழியாக கொண்டு வர முடியுமா என பாமக இளைஞரணி தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

உபியில் தமிழை மூன்றாவது மொழியாக கொண்டு வர முடியுமா? பாஜவுக்கு சவால் விடும் அன்புமணி ராமதாஸ்!

பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் பாமக 2.0 என புதியயுகம் கொண்டுவரப்பட்டு காஞ்சிபுரம், ஶ்ரீபெரும்புதூர், உத்திரமேரூர் தொகுதிகளுக்கு புதிய உறுப்பினர்கள் மற்றும் பொறுப்புகள் மாற்றும் பணி நடைபெற்று வருகிறது.

நள்ளிரவில் 5 பேர்.. கதறிய பெண் மருத்துவர்! வேலூரை உலுக்கிய அதிர்ச்சி சம்பவம்! பாய்ந்தது குண்டாஸ்

இந்நிலையில் பாமக காஞ்சிபுரம் மாவட்ட பொதுக்குழு கூட்டம் காஞ்சிபுரம் அண்ணா அரங்கில் நடைப்பெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் பா.ம.க மாநில இளைஞர் அணி தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் பங்கேற்று சிறப்புரையாற்றினார்.

English summary

Pmk youth leader Anbumani Ramadoss has questioned whether Tamil can be brought in as a third language other than Hindi and English in the BJP-ruled state of Uttar Pradesh, where only a bilingual policy is possible in all states.