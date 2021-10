ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல்: தலைவர் பதவிகளை கொத்தாக கைப்பற்றிய திமுக - தீபாவளி கொண்டாடிய திமுகவினர்

Kancheepuram

oi-Jeyalakshmi C

காஞ்சிபுரம்: 9 மாவட்ட ஊரக உள்ளாட்சியில் நடைபெற்ற மறைமுக தேர்தலில் அனைத்து மாவட்ட ஊராட்சிகளையும் திமுக கைப்பற்றியது. பெரும்பாலான ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் தலைவர் மற்றும் துணைத் தலைவர் பதவிகளை திமுக கூட்டணிகளே கைப்பற்றின. திமுக தொண்டர்கள் தீபாவளிக்கு முன்னதாகவே பட்டாசுகளை வெடித்து வெற்றியை கொண்டாடி வருகின்றனர்.

தமிழகத்தில் காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, வேலூர், திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை, திருநெல்வேலி, தென்காசி ஆகிய 9 மாவட்டங்களில் ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் உள்ள மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர், ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர், கிராம ஊராட்சி தலைவர் மற்றும் கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ஆகிய பதவிகளுக்கான தேர்தல் கடந்த 6 மற்றும் 9ஆம் தேதிகளில் 2 கட்டங்களாக நடைபெற்றன.

தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் அனைத்து கடந்த 12ஆம் தேதி எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டன. அதில்வெற்றி பெற்றவர்கள் கடந்த20ஆம் தேதி நடைபெற்ற முதல்கூட்டத்தில் பதவியேற்றுக் கொண்டனர்.

9 மாவட்ட உள்ளாட்சி தலைவர் பதவி மறைமுக தேர்தல்.. பெரும்பாலான பதவிகளை மொத்தமாக அள்ளிய திமுக!

English summary

The DMK won all the district panchayats held in 9 districts. In most of the panchayat unions, the DMK alliances took over the chairmanship and vice-chairmanship. DMK volunteers are celebrating the victory by exploding firecrackers before Diwali.