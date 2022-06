நாய் குரைத்ததால் பறிபோன உயிர்.. பக்கத்து வீட்டுக்காரரை குத்திக் கொன்ற குடும்பம்.. ‘பகீர்’ சம்பவம்!

Kancheepuram

oi-Vignesh Selvaraj

காஞ்சிபுரம் : பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கள் வளர்க்கும் நாய் குரைக்கும் சத்தம் இடையூறாக இருந்தது தொடர்பாக ஏற்பட்ட தகராறில் டாட்டூ கலைஞர் ஒருவர் குத்திக் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார்.

டாட்டூ கலைஞர் கொலை செய்யப்பட்டது தொடர்பாக, பக்கத்து வீட்டில் குடியிருக்கும் மூவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.

பக்கத்து வீட்டு நாய் குரைத்ததை தட்டிக் கேட்ட வாலிபர், கூர்மையான ஆயுதத்தால் குத்தி கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் காஞ்சிபுரம் பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

A tattoo artist has been stabbed to death in a dispute over a dog barking by a neighbor. Police have registered a case against three residents connection with the murder.