ஒரே வீட்டில்.. ஒரே சேலையில்! அவசரப்பட்ட ‘உமா’.. கூடவே சென்ற ‘வேணு’! பதைபதைத்துப் போன கன்னியாகுமரி!

Kanyakumari

oi-Rajkumar R

கன்னியாகுமரி : கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் அருகே காதலி தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டதால் மனம் உடைந்த காதலன் அதே சேலையில் தானும் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோயில் கணேசபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் உமா கௌரி. 20 வயதான இப்பெண்ணின் தந்தை ஏற்கனவே உயிரிழந்த நிலையில், தாயாருடன் வாடகை வீட்டில் வசித்து வந்தார்.

நாகர்கோயில் அமைந்துள்ள பிரபல சூப்பர் மார்க்கெட்டில் பணிபுரிந்து வரும் இவர், மருங்கூரை சேர்ந்த 24 வயதான வேணு மோகன் என்ற இளைஞரை கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக காதலித்து வந்துள்ளார்.

A heartbroken boyfriend committed suicide by hanging himself in the same saree after his girlfriend committed suicide near Nagercoil in Kanyakumari district ; கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் அருகே காதலி தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டதால் மனம் உடைந்த காதலன் அதே சேலையில் தானும் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.