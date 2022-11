பகிரங்கமா சொல்றாரே.. என்ஐஏ ரிப்போர்ட் நகல் பாஜகவுக்கு அனுப்பப்படுதா? - அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் கேள்வி!

Kanyakumari

oi-Vignesh Selvaraj

கன்னியாகுமரி : தேசிய புலனாய்வு அமைப்பின் ரகசிய அறிக்கை நகல் பாஜகவுக்கு அனுப்பப்படுகிறதா என அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

கன்னியாகுமரி மாவட்டம், தமிழ்நாட்டுடன் இணைந்த நாளை கொண்டாடும் வகையில், நாகர்கோவிலில் உள்ள நேசமணி நினைவு மண்டபத்தில், சிலைகளுக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்திய பின்னர் தமிழக தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ், செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்.

அப்போது பேசிய அவர், பாஜகவின் தமிழ் மொழிக்கான போராட்டம் என்பது ஒரு மாயை. இது ஒரு கபட நாடகம். திராவிட இயக்கங்களால் தமிழகம் மற்ற மாநிலங்களை விட அதிக வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது எனத் தெரிவித்தார்.

மேலும், கோவை சிலிண்டர் வெடிப்பு தொடர்பாக பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலையின் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு பதிலடி கொடுத்தும் பேசியுள்ளார் அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ்.

ஆளுநரை கண்டு திமுகவுக்கு பயமெல்லாம் இல்லை! ஆனால்..காரணம் இருக்கு! ஓபனாகப் பேசிய அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ்!

English summary

Annamalai is speaking publicly that the NIA agency has given a report to the state government and that he is aware of that report. So a copy of the NIA report is being sent to the BJP? Minister Mano Thangaraj has questioned.