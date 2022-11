என் மேல தப்பில்லை.. ஷாரோன் சொன்ன "வார்த்தை!" அதான் கஷாயத்தில் விஷம் கலந்தேன்! காதலி பரபர வாக்குமூலம்

Kanyakumari

oi-Vishnupriya R

கன்னியாகுமரி: என்னுடனான உறவை முறித்துக் கொண்டால் உன்னை நிம்மதியாக வாழ விடமாட்டேன் என ஷாரோன் ராஜ் தன்னை மிரட்டியதால்தான் கொலை செய்யும் முடிவுக்கு வந்ததாக கிரீஷ்மா தெரிவித்துள்ளார்.

களியக்காவிளை அருகே கேரளாவில் பாறசாலை மூறியன்கரை பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஷாரோன் ராஜ் (23). இவர் ராமவர்மன்சிறை பகுதியைச் சேர்ந்த கிரீஷ்மா (22) என்பவரை காதலித்து வந்தார்.

இவர்களது காதலுக்கு கிரீஷ்மாவின் வீட்டில் கடும் எதிர்ப்பு இருந்து வந்தது. மேலும் கிரீஷ்மாவுக்கு அவரது வீட்டில் மாப்பிள்ளை பார்த்தனர். நல்ல பணக்கார இடம் என்பதால் அவரை திருமணம் செய்து கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.

ஷாரோன் கொலை பகீர் : 'விஷ பாட்டில்' புதருக்குள் போன மர்மம்.. சிக்கிய 2 பேர்.. கிரீஷ்மாவுக்கு உடந்தை!

English summary

Sharon Raj threatened Greeshma that if she left him then he wouldnt let her to live with anyone.