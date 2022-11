உண்மையான வரலாற்றை அழிச்சிட்டாங்க.. நம் நாடு ஆன்மீக பூமி.. எதிர்ப்புகள் கிளம்பினாலும் விடாத ஆளுநர்!

Kanyakumari

oi-Vignesh Selvaraj

கன்னியாகுமரி : மேற்கத்திய வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் நம் நாட்டின் உண்மையான வரலாற்றை அழித்துவிட்டு, மேற்கத்திய கண்ணோட்டத்தோடு வரலாற்றை கூறியிருக்கின்றனர். இந்தியாவின் உண்மையான வரலாற்றை நாம் மீட்டெடுக்க வேண்டும் என தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பேசியுள்ளார்.

மேலும், இந்தியாவை உலக நாடுகள் உன்னிப்பாக பார்த்து வருகிறது என்றும், 2047ல் நாம் வளர்ச்சி அடைந்து விடுவோம் என்று பிரதமர் மோடி கூறியதையும் சுட்டிக்காட்டிப் பேசியுள்ளார் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி.

ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி, ஆன்மீகம், இந்து மதம், சனாதனம் பற்றி தொடர்ந்து பேசி வருவது சர்ச்சைகளை ஏற்படுத்தி வரும் நிலையில் மீண்டும் ஆன்மீகம் பற்றிப் பேசியுள்ளார்.

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தமிழ்நாட்டுடன் இணைந்த நாளை கொண்டாடும் வகையில் நாகர்கோவில் அருகே இறைச்சகுளம் பகுதியில் பாரதி இதிகாச சங்கலன சமிதி அமைப்பு சார்பில் நேற்று நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பங்கேற்று உரையாற்றினார்.

ஆர்என் ரவி ஆளுநராக செயல்படுவது அவருக்கும் நல்லது.. அவரை நியமித்த அரசுக்கும் நல்லது.. திருநாவுக்கரசர்

English summary

Western historians have destroyed the true history of our country and told the history from a western perspective. We should restore the true history of India : Tamil Nadu Governor RN Ravi speech.