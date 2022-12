8வது படிக்கும் போதே கர்ப்பம்..குறுக்கே வந்த கெளசிக்! கொத்தாய் சிக்கிய குடும்பம்! கரூர் ஷாக் சம்பவம்!

Karur

oi-Rajkumar R

கரூர் : கரூரில் சிறுமி கடத்தப்பட்ட வழக்கில், தாய், தந்தை, மகன் உள்ளிட்ட மூன்று பேருக்கு போஸ்கோ சட்டத்தின் கீழ் 20 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும், குழந்தை திருமண தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் இரண்டு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும் விதித்து பரபரப்பு தீர்ப்பு அளித்துள்ளது

கரூர் நகர காவல் சரகம், கரூர் சின்னாண்டாங்கோவிலிலில் வசித்து வரும் தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பை சார்ந்த சிறுமி கரூரிலுள்ள பள்ளியில் 8-ம் வகுப்பு படித்து வந்துள்ளார்.

அப்போது கரூர் ஆத்தூர் பிரிவில் தனது பெற்றோருடன் வசித்து வரும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பை சேர்ந்த கௌசிக்குமார் (எ) கௌசிக் என்பவர் இந்த வழக்கில் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமி 14 வயதுடையவர் என்று தெரிந்தும் அவரை காதலிப்பதாகவும், திருமணம் செய்துகொள்வதாகவும் ஆசை வார்த்தைகள் கூறியுள்ளார்.

English summary

In the Karur girl abduction case, three persons including mother, father and son have been sentenced to 20 years imprisonment under POSCO Act and two years imprisonment under Child Marriage Prevention Act.