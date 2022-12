பித்தரை சித்தராக மாற்றி.. கல்லா கட்டிய கரூர் கும்பல்! இப்போ ஆளே மாறி எப்படி இருக்கார் பாருங்களேன்!

Karur

oi-Rajkumar R

கரூர் : கரூரில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் சாலையில் மனநலம் பாதித்த நபரை கடந்த 4 மாதங்களாக நெடுஞ்சாலை சித்தர் என்று கூறி பொதுமக்களிடம் ஏமாற்றி வசூல் செய்தவர்களிடம் இருந்து மீட்டுள்ள நிலையில், தற்போது நலமடைந்த அவர் காப்பகத்தில் ஓப்படைக்கப்பட்டுள்ளார்.

கரூர் மாவட்டம் அரவக்குறிச்சி அருகே நாகம்பள்ளி கிராமம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் கடந்த 20 ஆண்டுகளாக சுப்பிரமணி என்பவர் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டு உடைகள் அணியாமல் மனநலம் பாதித்து நிர்வாணமாய் சுற்றி திரிந்து வந்தார்.

சாலையில் வருவோர் போவோரிடம் யாசகம் எடுத்து உணவருந்தி, தேசிய நெடுஞ்சாலையின் நடுவில் உள்ள அரளிச் செடியில் படுத்திருந்து வந்துள்ளார்.

A few days ago in Karur, a mentally challenged person on the road was rescued from those who cheated the public by claiming to be a highway sidhar for the past 4 months, but now he has recovered and has been deposited in a shelter.