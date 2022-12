நள்ளிரவில் கைது.. பொதுக்கூட்டத்தை தடுக்க திமுக முயற்சி.. மாஜி பரபர புகார்! கரூரில் தொடரும் பதற்றம்!

Karur

oi-Vignesh Selvaraj

கரூர் : அதிமுக சார்பில் நடைபெற இருக்கும் கண்டன பொதுக்கூட்டத்தை நடத்த விடாமல் தடுப்பதற்காக அதிமுகவினர் மீது பொய் வழக்குகள் போட்டு கைது செய்யப்படுகிறார்கள். கைது செய்தவர்கள் யார்? கைது செய்யப்பட்டவர் எங்கே இருக்கிறார் என்ற தகவல் கூட தெரியவில்லை என்று மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் புகார் அளித்துள்ளார் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர்.

கரூரில் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜிக்கும், முன்னாள் அதிமுக அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கருக்கும் தொடர்ந்து மோதல் நிலவி வருகிறது. சமீபத்தில் நடைபெற்ற கரூர் மாவட்ட பஞ்சாயத்து துணைத் தலைவர் தேர்தலில் இந்த மோதல் விஸ்வரூபம் எடுத்தது. அதிமுக கவுன்சிலர் ஒருவர் கடத்தப்பட்ட நிலையில், திமுக கவுன்சிலர் வெற்றி பெற்றார்.

திமுகவினரின் அராஜகத்தைக் கண்டித்து அதிமுக சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்தார். இந்நிலையில், அதிமுகவினர் சிலர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்நிலையில், கரூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர், இது குறித்து புகார் மனுவை அளித்துள்ளார்.

முன்னாள் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்த கண்டன பொதுக்கூட்டம் கரூரில் நடைபெறாமல் தடுக்கும் நோக்கத்தோடு அதிமுகவினர் மீது தொடர்ந்து பொய் வழக்குகள் பதிவு செய்து வருகிறார்கள் என எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

English summary

AIADMK members are being falsely accused and arrested in order to prevent them from holding a public meeting to be held on behalf of AIADMK. We did not even know the whereabouts of the arrested person : said former AIADMK Minister M.R.Vijayabaskar