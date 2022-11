சூப்பர்.. 50,000 விவசாயிகளுக்கு இலவச மின் இணைப்பு.. கரூரில் இன்று ஆணைகள் வழங்கும் முதல்வர் ஸ்டாலின்

Karur

oi-Nantha Kumar R

கரூர்: முதல்வர் ஸ்டாலின் இன்று காலை கரூர் மாவட்டத்தில் நடக்கும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கு 50 ஆயிரம் பேருக்கு இலவச மின் இணைப்புக்கான ஆணைகளை வழங்குகிறார். அதன்பிறகு மாலையில் திண்டுக்கல் காந்தி கிராமிய பல்கலைக்கழகத்தில் நடக்கும் பட்டமளிப்பு விழாவில் பிரதமர் மோடியுடன், முதல்வர் ஸ்டாலின் பங்கேற்க உள்ளார்.

தமிழக முதலமைச்சர் முக ஸ்டாலின் கொங்கு மண்டலத்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார். நேற்று சென்னையில் இருந்து விமானத்தில் கோவைக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் சென்றார்.

கோவை சென்ற முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு உற்சாக வரவேற்பு வழங்கப்பட்டது. இதையடுத்து கோவை, ஈரோட்டில் நடந்த நிகழ்ச்சிகளில் அவர் பங்கேற்றார்.

English summary

Chief Minister Stalin participates in a program in Karur district this morning and gives orders for free electricity connection to 50 thousand farmers . Later in the evening, Chief Minister Stalin will attend the convocation ceremony at Dindigul Gandhigram Rural University along with Prime Minister Modi.