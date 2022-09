செந்தில் பாலாஜியை ரவுண்டு கட்டிய பாஜக.. ‘நோட்டா’ - சளைக்காமல் அமைச்சர் கொடுத்த கவுன்ட்டர் அட்டாக்!

Karur

oi-Vignesh Selvaraj

கரூர் : ஊழல் வழக்கை கையில் எடுத்து அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியை பாஜகவினர் குறிவைத்துள்ள நிலையில், நோட்டா உடன் போட்டி போடும் கட்சி என பாஜகவை அட்டாக் செய்து பேசியுள்ளார் செந்தில் பாலாஜி.

பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை, பாஜக எம்.எல்.ஏ நயினார் நாகேந்திரன் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் இன்று ஆளுநரைச் சந்தித்து அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியை அமைச்சரவையில் இருந்து நீக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினர்.

பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை - அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி இடையேயான மோதல் பல மாதங்களாக புகைந்து வருகிறது. இருவரும் ட்விட்டர் பதிவுகளுக்கு பதிலடி கொடுப்பது, பிரஸ் மீட்டில் அட்டாக் செய்வது என தொடர்ந்து வந்த நிலையில், மீண்டும் மோதல் சூடுபிடித்துள்ளது.

English summary

While the BJP has targeted Minister Senthil Balaji over the corruption case, Senthil Balaji has attacked the BJP as they contest with NOTA.