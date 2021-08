மடியில் கனமுள்ளது; அதான் வழியை கண்டு பயப்படுகிறார்கள்.. இ.பி.எஸ்.சை தாக்கிய அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி!

Karur

oi-Rayar A

கரூர்: மடியில் கனமுள்ளது. அதனால்தான் வழியை கண்டு பயப்படுகிறார்கள் என்று கோடநாடு எஸ்டேட் விவகாரம் தொடர்பாக எடப்பாடி பழனிசாமி குறித்து அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி கூறியுள்ளார்.

திருவள்ளூர் மாவட்டம் அத்திப்பட்டில் வட சென்னை அனல் மின் நிலையம் உள்ளது. இந்த மின் நிலையத்தில் உள்ள நிலக்கரி கிடங்கில் தமிழ்நாடு மின் துறை அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி, பால் வளத்துறை அமைச்சர் நாசர் ஆகியோர் சில நாட்களுக்கு முன்பு ஆய்வு செய்தனர்.

அப்போது வட சென்னை அனல் மின் நிலையத்தில் 2.38 லட்சம் டன் நிலக்கரி மாயமாகி விட்டதாக பகீர் குண்டை தூக்கி வீசினார் அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி.

English summary

The lap is heavy. That is why they are afraid to find a way, said Minister senthil balaji on Edappadi Palaniswami regarding the Kodanad estate issue